O Inter anunciou o início da venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (16), no Beira-Rio, pelo Brasileirão . Em um primeiro momento, a comercialização será exclusivamente para os sócios do Clube.

A direção colorada ainda não fez uma projeção oficial de público para a partida contra o Palmeiras, mas a expectativa gira em torno dos 30 mil torcedores . Este será o segundo jogo do Inter como mandante no Brasileirão.

Inter e Palmeiras jogam na próxima quarta-feira, às 19h30min, no Beira-Rio. Antes, no entanto, o time de Roger Machado desafia o Fortaleza, neste domingo, no Castelão. O jogo é válido pela terceira rodada do Brasileirão.