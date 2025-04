Inter 1x0 Maracanã: veja o gol da partida pela Copa do Brasil

Gol do Inter foi marcado nos minutos finais do confronto.

Apesar das dificuldades, o Inter venceu o Maracanã por 1 a 0, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, disputado no Beira-Rio. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará.