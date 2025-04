Horas após o Gre-Nal, Inter se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Nacional-URU

Não houve folga ou feriado de Páscoa no CT Parque Gigante. Depois de buscar o empate no Gre-Nal 447 na noite de sábado (19) , o elenco colorado se reapresentou para os trabalhos na manhã deste domingo (20).

Os atletas que foram reservas trabalharam com bola. Entre eles, o zagueiro Victor Gabriel, que deve retomar o espaço na equipe .

Assim como Juninho, o jovem se recuperou de uma lesão muscular e foi relacionado para o clássico. Como não atua desde a final do Gauchão, há um mês, o técnico Roger Machado deu preferência à manutenção de Rogel .

— Para terça-feira, um dos dois deve estar apto e aí, dentro da hierarquia da posição, o Victor está à frente para retornar à titularidade — declarou o treinador colorado em entrevista coletiva na Arena do Grêmio.

Mudanças por desgaste

Outra mudança não está descartada, a depender da estratégia desenhada para o jogo e também com o resultado dos exames que apontarão o desgaste físico dos atletas.

O duelo com os uruguaios, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, ocorrerá às 21h30min de terça-feira, no Beira-Rio.

