Gustavo Prado tenta reconquistar espaço no Inter

Ricardo Duarte / S. C. Internacional/Divulgação

A baixa de Diego Rosa oportuniza uma nova chance para Gustavo Prado entre os relacionados do Inter para encarar o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira (22), pela Libertadores.

O meia-atacante, que havia perdido espaço com a chegada de reforços e com a recuperação de outros atletas, ficará no banco de reservas.

Desfalque durante o Estadual

Gustavo Prado foi lançado por Eduardo Coudet e chegou a ser titular em 2024. Na atual temporada, desfalcou a equipe durante a fase classificatória do estadual pela disputa do sul-americano sub-20. O jogador foi acompanhado por olheiros do Porto, de Portugal. Com isso, atuou em apenas três partidas: nas semifinais do Gauchão contra o Caxias e no Gre-Nal 445, na Arena, vencido pelo Colorado por 2 a 0.

De fora

Aos 19 anos, Prado perdeu espaço pela chegada de reforços como Carbonero, Vitinho e Oscar Romero, além de recuperações de jogadores como Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. A explicação é técnica para ele ter sobrado das opções recentes em algumas partidas.