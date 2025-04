Gustavo Prado comenta atuação do Inter contra o Maracanã: "Uma partida abaixo do nosso nível"

Meia de 19 anos entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Renan Mattos / Agencia RBS

Diante do Maracanã, modesto time do Ceará, o Inter venceu por 1 a 0, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Beira-Rio, o Colorado teve dificuldades para superar a defesa adversária e viu a arbitragem anular dois gols. Além disso, houve a perda de um pênalti.

O meia Gustavo Prado entrou aos 11 minutos da segunda etapa no lugar de Rogel. O jogador de 19 anos foi o responsável por marcar o gol da vitória, aos 48 minutos. Após o apito final, ele comentou sobre a atuação da equipe e não aprovou o desempenho:

— Hoje, o nosso time fez uma partida abaixo do nosso nível. Tivemos algumas chances claras de gols e não fizemos. Mas o importante é que saímos com a vitória.

No primeiro tempo, Wesley teve um gol anulado por impedimento. Na etapa final, o jovem Raykkonen, de 16 anos, também marcou de forma irregular, pois a bola bateu em seu braço antes de entrar. Também no segundo tempo, Alan Patrick desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Após o gol de Gustavo Prado, o VAR iniciou a checagem do lance, que demorou alguns minutos para ser validado. O jogador comentou sobre esses minutos de apreensão.

— A gente fica ansioso, porque já tinham anulado dois gols. Mas ali, fui pedindo a Deus para que o gol saísse e fui muito feliz — concluiu o meia.

Próximos jogos

O Inter volta a campo neste sábado (3), contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, tem o jogo de volta contra o Maracanã, no dia 22 de maio, às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.