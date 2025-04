Fortaleza x Inter: tudo sobre o jogo da terceira rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Fortaleza se enfrentam neste domingo (13), às 20h, pela terceira rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Castelão, no Ceará.

O Colorado vem de goleada por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na última rodada. Já o Leão ficou no empate em 1 a 1 com o Mirassol.

Escalações para Fortaleza x Inter

Fortaleza: João Ricardo; Gustavo Mancha, David Luiz, Kuscevic; Pikachu, Mancuso, Rossetto, Lucas Sasha e Calebe; Moisés e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Inter: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Oscar Romero; Wesley, Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para Fortaleza x Inter

Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

Onde assistir a Fortaleza x Inter

Como chegam Fortaleza x Inter

Fortaleza

O Fortaleza vem de uma partida turbulenta no meio da semana. Na quinta-feira (10), o time nordestino foi até o Chile enfrentar o Colo-Colo e a partida teve de ser cancelada por invasão de torcedores ao gramado. O clube informou que toda a delegação ficou em segurança.

Para enfrentar o Inter, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem poder contar com quatro jogadores: Brítez (entorse no tornozelo), Breno Lopes (fratura no antebraço), Tinga (edema muscular na panturrilha) e Pochettino (tendinite no quadril).

Inter

Após a vitória sobre o Atlético Nacional, na última quinta-feira (10), o técnico Roger Machado falou sobre o planejamento para a sequência e não descartou poupar titulares diante do Fortaleza.

Três titulares no meio-campo sequer foram relacionados para a viagem ao Ceará. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick serão desfalques para a terceira rodada do Brasileirão.

Sem esse trio, Roger terá Ronaldo e Thiago Maia como volantes contra o Fortaleza. Já a parte da criação ficará por conta do paraguaio Óscar Romero. Os demais titulares da equipe estão relacionados para o confronto deste domingo.