Fiorentina observa jovem centroavante destaque da base do Inter

Jovem marcou 14 gols em 16 jogos pelo time sub-15 do Inter em 2024.

O mercado italiano monitora de perto os passos de uma das jovens promessas da base do Inter . O centroavante Fabrício Prado , 15 anos, entrou no radar da Fiorentina .

Além de defender a camisa do Colorado, o jogador também conta com convocações para a seleção brasileira sub-15.

O clube de Florença já buscou informações sobre o jogador, que passou a defender a categoria sub-17 do Inter nesta temporada. O contato da Fiorentina foi confirmado à Zero Hora por Vinicius Prattes, empresário do atleta.