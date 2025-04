Fernando comenta sequência de jogos como titular e projeta próximos desafios do Inter: "Tem que saber controlar"

Fernando em ação contra o Bahia. Rafael Rodrigues / EC Bahia

Um dos pilares do Inter, ainda invicto na temporada 2025, é o volante Fernando. Mesmo com 37 anos, o jogador é presença frequente nas partidas do Colorado, trazendo segurança defensiva e organizando o meio de campo.

Após a vitória do Inter sobre o Atlético Nacional, na quinta-feira (10), pela Libertadores, Fernando completou oito jogos seguidos como titular. O número impressiona principalmente pela sequência de três partidas nos últimos sete dias.

— Sabemos que a sequência é muito difícil, são muitos jogos, de três em três dias. Em algum momento realmente eu não vou conseguir. Mas estou me sentindo bem, hoje eu fui bem, joguei 90 minutos e não senti nada. Vamos ver o que a preparação física vai fazer — disse o volante na zona mista.

E a sequência seguirá difícil, visto que no próximo domingo (13) o Inter encara o Fortaleza, no Ceará, três dias depois já tem duelo contra o Palmeiras, em Porto Alegre, e ainda o clássico Gre-Nal no dia 19 de abril.

No entanto, a expectativa de Fernando é jogar bastante, entendendo jogo a jogo como seu corpo vai se comportar.

— Tem que controlar e saber quais serão os melhores jogos para eu jogar. A gente sabe da idade, já não tenho 20 anos, tem que saber controlar, porque as vezes não estou sentindo e em algum momento pode surgir alguma coisa — ponderou.

Sequência de jogos de Fernando como titular

Caxias 0x2 Inter - Gauchão

Inter 3x1 Caxias - Gauchão

Grêmio 0x2 Inter - Gauchão

Inter 1x1 Grêmio - Gauchão

Flamengo 1x1 Inter - Brasileirão

Bahia 1x1 Inter - Libertadores

Inter 3x0 Cruzeiro - Brasileirão

Inter 3x0 Atlético Nacional - Libertadores

Próximos 5 jogos do Inter

Fortaleza x Inter - 13/4

Inter x Palmeiras - 16/4

Grêmio x Inter - 19/4

Inter x Nacional - 22/4

Inter x Juventude - 26/4

