Ex-atacante do Inter supera Mbappé e Lewandowski em média de gols na Espanha

Cadorini está no Real Murcia desde agosto do ano passado. Real Murcia / Divulgação

Ex-centroavante do Inter, Matheus Cadorini atingiu uma meta curiosa nessa primeira temporada na Espanha.

Ele é dono da melhor média de gols do país, à frente de Mbappé e Lewandowski. Mas é preciso esclarecer: o atacante marcou três vezes, bem menos do que os astros, mas também com pouco mais de um jogo e meio nos minutos somados.

Cadorini tem sido reserva do Real Murcia, da terceira divisão espanhola. Ele participou de 10 partidas, mas esteve apenas 146 minutos em campo.

Sua média de gols é de um a cada 48 minutos. Por isso, supera os craques de Real Madrid e Barcelona. Sua equipe está na segunda posição do Grupo 2, em luta pelo retorno à segunda divisão.

Trajetória profissional

Cadorini marcou na vitória por 5 a 2 contra a Chapecoense, no primeiro jogo no Beira-Rio com torcida durante a pandemia. Ricardo Duarte / Sport Club Internacional

O Inter permanece com 20% dos direitos econômicos do atacante, vendido em agosto de 2024. Ele tem passagens por Audax, Coritiba e Ituano. Com a camisa colorada, foram 21 jogos, com dois gols e uma assistência.