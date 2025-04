"Era pênalti claro", diz Rogel após empate do Inter com o Fortaleza

Rogel (ao fundo) levou golpe na cabeça de David Luiz em lance dentro da área. Lance não foi marcado pela arbitragem. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O empate em 0 a 0 com o Fortaleza, neste domingo (13), no Castelão, não empolgou o torcedor, mas ampliou a invencibilidade do Inter na temporada para 17 jogos.

Com o resultado, o time de Roger Machado soma cinco pontos no Brasileirão e ocupa a sexta colocação após três rodadas.

Na saída de campo, Agustín Rogel destacou a dificuldade da partida, elogiou a postura defensiva da equipe e reclamou do lance polêmico com David Luiz no segundo tempo.

— Foi uma partida dura fora de casa. Creio que no princípio nos custou um pouco a entrar na partida, mas melhoramos. Ganhamos um ponto valioso. Obviamente, queríamos vencer, mas não foi possível. Penso também que tivemos uma jogada clara de pênalti na área, que não foi marcada — disse o defensor uruguaio.

"Era um pênalti claro"

O lance contestado aconteceu aos 23 minutos da etapa final. Após cruzamento, Rogel subiu para disputar a bola e levou um golpe de David Luiz na cabeça.

Ele ficou no chão, pedindo a marcação de pênalti, mas o árbitro deixou o jogo seguir, sem consultar o VAR.

— Busquei a bola com a cabeça e estava na altura para disputar a jogada. Senti um golpe na cabeça. O juiz me explicou que houve um contato, mas que foi uma disputa de bola. Penso que, se há contato, e na altura em que estava a bola, era um pênalti claro — completou.

Depois de uma sequência fora de casa, o Inter retorna a Porto Alegre, onde fará cinco jogos consecutivos.

O primeiro compromisso será contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (16), às 19h30min, pela quarta rodada do Brasileirão. No sábado (19), o time de Roger enfrenta o Grêmio, no Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão.