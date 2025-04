Dupla de zaga deixa jogo contra o Bahia com dores e vira dúvida no Inter

Titulares nos últimos dois jogos, Vitão (E) e Juninho serão reavaliados nos próximos dias. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte / Inter, divulgação

O Inter buscou o empate em 1 a 1 contra o Bahia, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quinta-feira (3), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Contudo, durante o duelo e após o apito final, o torcedor colorado teve motivos para se preocupar.

Dois jogadores do clube gaúcho manifestaram dores. O primeiro foi Juninho, substituído aos 27 minutos. O jogador saiu de campo com a mão no adutor da coxa esquerda. Rogel entrou no seu lugar.

Depois do apito final, em meio aos cumprimentos dos atletas, Vitão deitou no gramado e ficou por ali alguns minutos, sendo observado pelos médicos do Inter.

Treinador falou sobre a situação

Durante a coletiva pós-jogo, o técnico Roger Machado atualizou a situação dos dois atletas. No entanto, reforçou que ainda é cedo para dar qualquer diagnóstico. Sobre Juninho, ele disse:

— Sentiu pesar o adutor, mas é precoce a gente conseguir alguma avaliação.

Quanto a Vitão, ele tentou tranquilizar o torcedor:

— Acho que alguém caiu por cima do tornozelo dele. Ele está fazendo um "gelinho", mas penso que não é nada de mais.