Müller disputou quatro Copas do Mundo pela Alemanha, uma delas em Porto Alegre. Diego Vara / Agencia RBS

Em meio ao burburinho do interesse do Inter para contratar Thomas Müller, a memória da torcida colorada resgata um episódio curioso e divertido envolvendo o astro alemão no próprio Beira-Rio.

Em vez de um gol, a cena marcante da passagem de Müller pelo estádio foi um tropeço inusitado durante a Copa do Mundo de 2014.

Dificuldades contra a Argélia

Nas oitavas de final da Copa, Porto Alegre foi palco do duelo entre Alemanha e Argélia. A tensão pairava no ar, com a seleção alemã, que viria a se sagrar campeã, encontrando dificuldades para superar a aguerrida equipe africana.

O placar permaneceu zerado no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação. Em uma cobrança de falta ensaiada, o atacante alemão escorregou e passou por cima da bola, em um lance que destoou completamente do seu habitual.

O tropeço, apesar de não ter influenciado no resultado final — a Alemanha venceu na prorrogação com gols de Ozil e Schurrle —, ficou marcado como um momento divertido daquela Copa do Mundo.

Relembre o lance