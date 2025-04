Dirigente da CBF acompanha partida do Inter no Beira-Rio e volta a elogiar Roger: "Tem feito um trabalho brilhante"

Para a Rádio Gaúcha, dirigente afirmou que está veio a Porto Alegre para observar "jogadores de maior destaque". Valéria Possamai / Agência RBS

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o dirigente voltou a elogiar o técnico colorado e a falar sobre a busca de um novo treinador para o Brasil.

Na casa colorada, o diretor esteve acompanhado do gerente técnico da CBF, o ex-zagueiro Juan. Quando questionado sobre o que pretendiam analisar na partida, Rodrigo Caetano explicou:

— Foi um pedido do presidente Ednaldo que aqui estivéssemos. O nosso trabalho é fazer um constante abastecimento do banco de dados da CBF com os jogadores de maior destaque aqui do futebol brasileiro, e também aqueles que jogam no Exterior, para que o futuro técnico tenha o maior número de informações possível já para a próxima convocação da data Fifa do dia 2 de junho.

O dirigente voltou a falar que a CBF ainda está levantando nomes e perfis de profissionais que possam comandar a Amarelinha.

Acompanhando os times gaúchos

Natural do Rio Grande do Sul, Rodrigo Caetano afirmou que tem acompanhado e torcido pelos gaúchos.

— Além de observado, eu tenho torcido muito para que os clubes daqui sejam protagonistas nas suas divisões. Eu vejo o Inter como um resultado de uma manutenção do trabalho do Roger, que tem feito um trabalho brilhante — afirmou.

Ele citou, ainda, que vê Grêmio, agora com Mano Menezes, e Juventude, com Fábio Matias, com bons comandantes e com boas expectativas para a temporada.

Para completar, Caetano ressaltou o que a CBF deverá levar em conta para contratar o novo treinador do Brasil:

— Para nós da Seleção, o que vai definir não é o idioma, não é a nacionalidade, e sim aquilo que for melhor para a Seleção Brasileira nesse momento. A gente tem que valorizar também os treinadores brasileiros que vêm fazendo grandes trabalhos, o Renato, o próprio Roger, o Cuca, no Galo, também, Rogério Ceni, Felipe Luís e vários outros. Cabe a nós esse reconhecimento.

