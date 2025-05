Inter 3x1 Juventude: veja os gols do time colorado

Depois de sair perdendo, o Inter conseguiu venceu o Juventude por 3 a 1 neste sábado (26). O jogo no Beira-Rio foi válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Batalla abriu o placar para o time da Serra aos quatro minutos, mas, aos 18, Victor Gabriel empatou. Depois, o zagueiro garantiu a virada ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Borré consolidou a vitória do time da casa.

Todos os gols colorados tiveram assistência de Alan Patrick . O camisa 10 cobrou três escanteios que terminaram com bola na rede.

Confira os gols

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.