Cotado para ser titular do Inter, quando Bruno Tabata começou uma partida pela última vez? 

Bruno Tabata vem sendo utilizado nas últimas partidas do Colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Uma das novidades do time do Inter contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (16), às 19h30min, no Beira-Rio, pode ser a entrada de Bruno Tabata no time titular. Com a ausência de Carbonero, que sentiu problema muscular na última partida, o camisa 17 disputa a vaga com Vitinho.

Ainda não há certeza de quem Roger Machado escolherá para começar o jogo. Porém, caso seja Tabata o selecionado, ele voltará a ser titular após mais de quatro meses.

A última vez foi contra o Fortaleza, em 8 de dezembro do ano passado, no Castelão, pela última rodada do Brasileirão. O Inter foi derrotado por 3 a 0, e Tabata ficou em campo durante 73 minutos.

Depois disso, o meia não atuou mais até o duelo da última semana contra o Atlético Nacional pela Libertadores. O camisa 17 entrou no segundo tempo, porém, na vaga de Wesley, pela direita.

Lesão na pré-temporada

Tabata sentiu um desconforto na coxa durante a pré-temporada. Primeiro, o Inter decidiu reduzir a carga de trabalho do jogador no dia a dia.

Como as queixas do jogador continuaram, o departamento médico investigou mais a fundo o caso e diagnosticou uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Com isso, o atleta precisou regredir nos trabalhos.

No empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, no final de semana, o meia também entrou no segundo tempo, tendo mais de 30 minutos em campo.