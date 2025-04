Cotação ZH: volante se destaca e leva maior nota do Inter no Gre-Nal

Volante do Inter foi destaque no clássico.

O Gre-Nal 447 terminou empatado em 1 a 1 na Arena, neste sábado (19). O Grêmio saiu na frente, com gol contra de Anthoni, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o árbitro marcou pênalti após a bola bater no braço de João Pedro: Alan Patrick deixou tudo igual.