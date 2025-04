Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Bahia

Enner Valencia marcou o gol de empate do Inter. Arte GZH

O Inter estreou na Libertadores 2025 com um empate fora de casa. Em um jogo disputado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira (3), o Colorado e o Bahia ficaram no 1 a 1.

Os mandantes saíram na frente, com Jean Lucas, aos 27 minutos do segundo tempo. Depois, aos 38, Valencia deixou tudo igual no placar.

O Colorado volta a campo às 18h30min de domingo (6), contra o Cruzeiro, no Beira-Rio. O jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Mais uma partida madura do jovem goleiro, que não teve qualquer culpa no gol e ainda impediu outras chances do Bahia. Nota: 7

Aguirre

Que batalha enfrentar Erick Pulga! Fundamental no ataque, ao chutar a bola que virou gol de Valencia. Nota: 7

Vitão

Travou um grande duelo com Lucho Rodríguez. Desta vez, o Inter permitiu mais conclusões do que costuma. Nota: 6,5

Juninho

Fazia uma partida impecável, firme. Mas daí pediu para sair e a defesa se atrapalhou. Nota: 6,5

Bernabei

A dedicação de sempre na esquerda, com a maior parte de duelos vencidos. Participou da jogada do gol. Nota: 6,5

Fernando

Baixou para zagueiro para suportar a pressão do Bahia. Isso o impediu de se impor como volante. Nota: 6,5

Bruno Henrique

Enquanto teve pernas, foi fundamental no meio-campo. A melhor chance saiu em roubada sua. Cansou. Nota: 6,5

Vitinho

Teve a bola para abrir o placar, e o goleiro defendeu. Não se recuperou depois desse lance. Nota: 5

Alan Patrick

Quando conseguiu ditar o ritmo, a partida ficou boa para o Inter. Mas foi pouco tempo. Foi para o sacrifício físico. Nota: 6

Wesley

Correu muito pela esquerda, especialmente para marcar Arias. Talvez por isso o desgaste que impediu ataques melhores. Nota: 5,5

Borré

Não faltou esforço, isso até sobrou. Mas foram muitos erros, de decisão e de execução. Nota: 5

Ronaldo

Deu novo vigor ao meio-campo e ocupou bem os espaços à frente da área. Nota: 6

Carbonero

Deveria renovar o fôlego na direita, mas entrou em um momento difícil da partida. Nota: 6

Valencia

Está na fase boa. No lugar certo, na hora certa, bem posicionado, empatou o jogo e deu um ponto fundamental para o Inter. Nota: 7,5

Thiago Maia

Estava no lance do gol do Bahia. A partida estava mais acelerada do que ele. Nota: 5,5

Rogel

Deveria espanar tudo o que aparecia na área. Mas ficou mal posicionado no gol do Bahia. Nota: 5

Como foi o Bahia?

É um baita time. Bem treinado, com boas opções no banco. Foi castigado no fim, novamente. Erick Pulga aterrorizou a defesa do Inter, e Jean Lucas se impôs no meio.