Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Maracanã

Inter venceu por 1 a 0 no Beira-Rio. Arte GZH

O Inter venceu o Maracanã por 1 a 0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Beira-Rio, nesta terça-feira (29), o time chegou a balançar a rede três vezes, mas o juiz anulou dois gols com o auxílio do VAR.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Gustavo Prado aproveitou a sobra na área e chutou forte para abrir o placar. Após análise do VAR, o juiz validou o gol.

Com o resultado, o Inter tem a vantagem do empate no jogo da volta. A partida será disputada no dia 22 de maio, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 19h.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Na maior parte da partida, só tocou com os pés na bola. Nota 6

Aguirre

Quase morou na linha de fundo, mas seus cruzamentos (que até não eram ruins) não deram resultado. Perdeu uma chance. Nota 5,5

Rogel

Até contra um ataque fraquíssimo apelou para as faltas. Saiu aos 11 do segundo tempo. Nota 4,5

Victor Gabriel

Sem função na defesa, apareceu como lateral e apelou para os cruzamentos. Nota 6

Ramon

Contra um adversário de pouca resistência, deveria ter feito muito mais. Nota 5

Fernando

Dominou o jogo no meio e na defesa, uma tarefa bem simples para seu talento. Nota 6

Thiago Maia

Talvez tenha dado dinamismo, mas o jogo pedia chutes de fora da área. Nota 6

Bruno Tabata

Para um meia que costuma ser criativo, foi burocracia pura. Nota 5

Óscar Romero

A característica de lançamento pouco serviu contra um time tão retrancado. Nota 5,5

Wesley

Teria feito um golaço se não estivesse pouco impedido. Participou do pênalti e do gol que valeu. Nota 6,5

Valencia

Não conseguiu dar andamento aos ataques, não recebeu na frente, pouco fez. Nota 5

Vitinho

Fez uma correria na direita e quase nada mais. Nota 5,5

Gustavo Prado

Estava no lugar certo, quando a bola sobrou pela enésima vez na frente da área. Belo gol. Nota 6,5

Alan Patrick

Claro que deu mais criatividade ao time. Mas perdeu um pênalti. Nota 6

Raykkonen

Uma pena para o guri ter o gol anulado por esses burocratas do futebol, em uma imagem tão pouco nítida. Teria vivido um sonho. Nota 6

Como foi o adversário

Maracanã

Retrancado ao extremo, soube resistir ao Inter. Rayr sai consagrado por defender um pênalti de Alan Patrick.