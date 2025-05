Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Juventude

Inter venceu por 3 a 0 no Beira-Rio.

O Inter voltou a vencer na temporada neste sábado (26), pelo Brasileirão 2025. O Colorado fez 3 a 1 no Juventude, no Beira-Rio , e somou três pontos importantes na competição.

Alan Patrick se destacou com três assistências em cobranças de escanteio. O zagueiro Victor Gabriel marcou duas vezes, enquanto Borré foi o autor do terceiro.

Apesar de sair perdendo na partida, o Inter teve força para se reencontrar rapidamente em campo e virar. O Colorado volta a jogar na terça-feira (29), às 19h, contra o Maracanã, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Sem culpa no gol que saiu cedo, depois curtiu o Dia do Goleiro sem ser ameaçado. Nota 6

Nathan

Eficiente no apoio, mas ainda carece de melhor ritmo. Nota 6,5

Vitão

Estava mal posicionado no gol do Juventude, depois fez um jogo seguro. Nota 6

Victor Gabriel

Bernabei

Como de praxe, bastante participativo no apoio. Nota 6,5

Ronaldo

Bruno Henrique

O desgaste físico está afetando seu desempenho. Fez mais um jogo abaixo do esperado. Nota 6

Bruno Tabata

Alan Patrick

Decidiu o jogo ao servir os três gols do Inter. Nota 8

Wesley

Valencia

Incomodou a defesa do Juventude, ainda que não tenha finalizado a gol. Nota 6

Thiago Maia

Manteve o equilíbrio do meio-campo e deu até carrinho, está querendo jogo. Nota 6

Borré

Balançou as redes no primeiro toque na bola, depois saiu lesionado. Nota 7

Vitinho

Se afirma como um jogador importante para imprimir velocidade no segundo tempo. Nota 6,5

Gustavo Prado

Aproveitou o resultado resolvido para jogar sem pressão e esteve bem, quase marcando no final. Nota 6,5

Romero

Entrou no final. Sem nota

