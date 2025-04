Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Atlético Nacional 

Colorado venceu por 3 a 0 no Beira-Rio. Arte GZH

O Inter goleou o Atlético Nacional em uma noite de gala de Alan Patrick. Nesta quinta-feira (10), no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Colorado venceu por 3 a 0, com hat-trick do camisa 10.

Os gols saíram somente na etapa final. Os dois primeiros foram marcados de pênalti. Depois, aos 42 minutos, Aguirre tabelou com Tabata e cruzou para o capitão colorado ampliar.

O time de Roger Machado volta a campo no domingo (13). O duelo será contra o Fortaleza, no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Realizou uma de suas melhores partidas pelo Inter. Foi seguro nos lances mais simples e se agigantou nos mais difíceis. Nota: 7,5

Aguirre

Deixou a desconfiança de lado e se firma a cada jogo. Contabilizou uma assistência para suas estatísticas. Nota: 7

Vitão

Soberano na frente da área. No seu setor, o Atlético Nacional não criou. Nota: 7,5

Rogel

Um ponto de alerta no time. Se atrapalha em lances simples. Levou cartão amarelo e teve de ser substituído. Nota: 5

Bernabei

Difícil ter uma noite mais complicada do que essa. Sofreu demais com Hinestroza. A consequência foi a pouca presença ofensiva. Nota: 5,5

Fernando

Elegância em forma de volante. Não se afoba em nenhum momento. Nota: 6,5

Bruno Henrique

Conseguiu aguentar a correria do jogo, mas produziu menos do que em partidas mais recentes. Nota: 6

Carbonero

Incomodou o lado direito de defesa do time colombiano. Foi peça importante para furar os bloqueios. Nota: 7

Alan Patrick

Cobrar pênalti é uma arte. Deslocou Ospina nas duas cobranças. Ainda achou tempo para fazer o terceiro. Noite de camisa 10. Nota: 9

Wesley

Sua velocidade levou o Inter ao ataque e à frente no placar. Foi ele quem sofreu o primeiro pênalti. Nota: 7,5

Valencia

Dos homens da frente, foi o mais apagado. Não levou vantagem sobre a zaga adversária. Nota: 6

Clayton Sampaio

Teve uma furada em bola temerária. Não pareceu pronto para voltar ao time. Nota 5,5

Vitinho

A expulsão que aliviou a vida colorada foi em falta sofrida por ele. Ainda sofreu o segundo pênalti. Nota 7

Ronaldo

Entrou para ajudar a controlar o jogo. Cumpriu a tarefa. Nota 6,5

Borré

Não acrescentou muito em relação a Valencia. Nota 6

Tabata

Primeiro jogo do ano. Participou do lance do segundo gol. Será útil no restante da temporada. Nota 6,5

E o Atlético Nacional?

O Atlético Nacional demonstrou que será um adversário complicado na Libertadores, muito pelo ímpeto, velocidade e força do jovem Hinestroza, de 22 anos.