Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Palmeiras

Inter perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Arte GZH

O Inter perdeu pela primeira vez em 2025. Diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (16), no Beira-Rio, o time foi derrotado por 1 a 0. Confira as notas dos jogadores colorados na partida.

Anthoni

Seguro com as mãos, assustou em alguns momentos quando jogou com os pés. Efetuou uma grande defesa. Nota 6,5

Aguirre

Atuou como um escudeiro de Rogel. Avançou ao ataque em algumas oportunidades, mas foi envolvido no lance do gol do Palmeiras. Nota 6

Rogel

Uma atuação acima da sua média, mas o gol saiu pelo seu setor. Nota 6

Vitão

Parar Estêvão e Vitor Roque é uma tarefa e tanto. Vitão levou vantagem sobre a dupla de ataque. Nota 7

Bernabei

Fez de tudo. Marcou, correu e chutou. Noite de grande entrega. Errou um passe sem maiores consequências no primeiro lance do jogo, mas vacilou na jogada do gol. Nota 5,5

Fernando

Manteve o ritmo das suas atuações. Conseguiu cadenciar o jogo em momentos de correria. Nota 6,5

Bruno Henrique

Foi parte do problema de o Inter não ter volume ofensivo. Não conectou o meio ao ataque. Nota 5

Bruno Tabata

Muito enfeitado. Estava disposto a mostrar sua técnica, mas o jogo pedia outra postura. Nota 5

Alan Patrick

Sua atuação mais apagada em muito tempo. Espremido entre volantes e zagueiros, não levou vantagem. Nota 5,5

Vitinho

Foi um anônimo no primeiro tempo. Até apareceu no segundo, mas logo foi substituído. Nota 5

Enner Valencia

É verdade que a bola chegou pouco, ainda assim teve oportunidades para marcar. Falhou em todas. Era jogo para ter sido decisivo. Nota 5

Gabriel Carvalho

No seu primeiro jogo do ano, entrou na fogueira e foi um pouco tímido. Nota 6

Borré

A produção ofensiva nos minutos finais não passou por sua entrada. Nota 5,5

Ronaldo

Entrou para dar sustentação ao meio-campo em um momento de desespero do Inter. Nota 6

Romero

Entrou no fim. Sem nota

Diego Rosa

Entrou no fim. Sem nota

Palmeiras

Weverton teve atuação de um grande goleiro. Foram ao menos duas defesas do arqueiro palmeirense.