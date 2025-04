Continuação da guerra entre Rússia e Ucrânia pode fazer com que Vitinho permaneça no Inter até dezembro

A guerra entre Rússia e Ucrânia pode fazer com que o atacante Vitinho amplie seu contrato com o Inter até dezembro. O atual vínculo de empréstimo vai até o final do mês de junho. Caso o conflito não seja encerrado, o Inter pode ser beneficiado por uma cláusula da Fifa que vem liberando jogadores estrangeiros que atuam nos países em guerra.