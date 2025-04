Dois dos gols marcados pelo capitão foram de pênalti. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em boa fase e ganhando cada vez mais a idolatria colorada, Alan Patrick viveu nesta quinta-feira (10) uma das melhores noites com a camisa do Inter. No Beira-Rio, em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores, o camisa 10 marcou os três gols da goleada sobre o Atlético Nacional por 3 a 0.

— Foi uma vitória importante que nos colocou na liderança. Temos mais um jogo contra o Nacional na nossa casa para conseguirmos somar pontos e depois duas partidas fora. Acho que fizemos um grande jogo. Nossa equipe está de parabéns. Vamos seguir com muita humildade e trabalho para buscarmos o nosso objetivo, que é a classificação — celebrou Alan Patrick.

Apesar do placar, o Inter enfrentou dificuldades para achar o caminho do gol. As redes foram balançadas apenas no segundo tempo. Os dois primeiros foram de pênalti.

Logo após o placar ser aberto, Hinestroza, do Atlético Nacional, foi expulso. No final da partida, Alan Patrick marcou o terceiro após cruzamento de Aguirre.

— Foi um jogo é difícil, contra uma equipe fisicamente muito forte, de qualidade. Mas acho que conseguimos impor o nosso jogo na nossa casa. Tivemos oportunidades no primeiro tempo. Depois um pênalti acabou destravando a partida e consequentemente a expulsão. Conseguimos ter mais controle do jogo e deixar de ficar no jogo de transição, que era um jogo que favorecia a equipe deles — avaliou o capitão.