Conmebol suspende narrador uruguaio que chamou torcedores do Inter de macacos

Jogo terminou empatado em 3 a 3. Renan Mattos / Agencia RBS

A Conmebol suspendeu os direitos de transmissão do narrador Carlos Javier Moreira Echagüe, da rádio Pasión Tricolor, identificada com o Nacional-URU. Ele cometeu um ato racista na partida contra o Inter, na terça-feira (22), no Beira-Rio. Durante a transmissão do jogo, que acabou empatado em 3 a 3, refere-se aos torcedores colorados como "macacos".

O caso ocorreu logo após o terceiro gol do Inter. Ao relatar o lance, o narrador se desentende com algum torcedor que estava próximo. E diz, no ar:

— Aqui, gritaram gol e depois se "cagaram" (em uma referência a um suposto medo do torcedor depois de comemorar o gol gritando em sua direção). Veio gritar gol e se cagou. Assim são esses macacos.

No documento, a Conmebol informa que a punição tem validade indefinida. A entidade afirma estar comprometida na luta contra o racismo.

Documento da Conmebol informa a punição. Conmebol / Reprodução

Em nota nas redes sociais, o comunicador "pediu desculpas a quem possa ter se sentido ofendido". Javier Moreira diz que no momento do gol, alguns "torcedores tentaram agredir fisicamente enquanto narrava a partida" e que usou "a expressão é comum em seu país e que não tem conotação racista". Ele encerra afirmando que "sempre promoveu a inclusão no futebol" e que "veio de uma família tradicional uruguaia, onde esses princípios são considerados pilares essenciais".