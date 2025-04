Comitê de arbitragem da CBF sobre pênalti reclamado pelo Inter: "Defensor atinge a bola de forma clara e cuidadosa"

Flavio Rodrigues de Souza não marcou pênalti de David Luiz. Porthus Junior / Agencia RBS

Não foi pênalti de David Luiz sobre Rogel. Este foi o parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), divulgado pela CBF, sobre a reclamação do Inter, no empate com o Fortelza, no último domingo (13).

De acordo com o documento, "o defensor do Fortaleza/CE, de forma clara e cuidadosa, atinge primeiramente a bola com seus pés, sem infração. O atacante da equipe do Internacional/RS criou o contato ao se aproximar do defensor, colocando seu rosto na disputa da bola. Não há imprudência, e tão pouco, jogo perigoso".

Reclamação colorada

O lance protestado ocorreu aos 21 minutos do segundo tempo da partida, disputada na Arena Castelão e válida pela terceira rodada do Brasileirão. Na ocasião, o zagueiro colorado tentou cabecear a bola na área adversária e acabou atingido no rosto pelo rival.

— Não nos agrada estar aqui para falar de arbitragem, mas acho que é importante de registrar. Na nossa opinião, lance claríssimo no Rogel. Ele foi atingido na hora que ia fazer o gol. Ele (David Luiz) já tinha cartão amarelo e seria expulso — declarou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em entrevista concedida depois do jogo.

Quem são os participantes do Comitê

Os componentes da CCEI são o italiano Nicola Rizolli, o argentino Nestor Pitana e o brasileiro Sandro Meira Ricci. Também participaram da reunião o diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, e o integrante da Comissão de Árbitros da CBF, Fabricio Vilarinho.

Documento divulgado pelo Comitê de Arbtiragem. Divulgação / CBF

Ouça à análise do VAR

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcellos, discordou da decisão do árbitro Flavio Rodrigues de Souza e do VAR.