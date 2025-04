Com zagueiros fora de ação, Roger tem ponto crítico na defesa para adotar rodízio 

Roger tem defensores fora por conta de lesões. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Pensando em preservações pontuais para a próxima rodada do Brasileirão, o técnico Roger Machado conta com alguns defensores fora de combate. Os zagueiros Juninho e Mercado, além do goleiro Rochet e do lateral Bruno Gomes, não são opções para a partida contra o Fortaleza. O zagueiro Victor Gabriel será reavaliado antes da viagem para o Ceará.

O zagueiro Juninho se recupera de uma lesão no adutor da coxa esquerda sofrida no empate diante do Bahia. O defensor ainda está entregue à fisioterapia e, por consequência disso, não poderá ser escalado no jogo do Castelão.

O departamento médico do Inter não confirmou um prazo de parada, mas confirmou o afastamento do jogador nas primeiras rodadas do Brasileirão e na sequência da Libertadores. Seu retorno pode acontecer na véspera do Gre-Nal do dia 19.

As situações de Victor Gabriel, Mercado e Rochet

Titular ao lado de Vitão, o jovem Victor Gabriel está entrando na reta final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Para a partida contra o Fortaleza, no entanto, a tendência é de que não esteja disponível. O zagueiro de 20 anos será reavaliado antes da viagem ao Ceará. Victor Gabriel pode ser reforço para o jogo diante do Palmeiras, quarta-feira (16), no Beira-Rio.

Antigo titular da zaga, Gabriel Mercado já vem realizando atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante. O argentino está recuperado da cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no joelho sofrida em outubro do ano passado. Existe a expectativa de que ele possa ficar à disposição de Roger ainda no primeiro semestre.

Rochet se recupera de uma fratura recente na mão esquerda e Bruno Gomes de uma lesão ligamentar no joelho. O goleiro deverá ficar afastado por aproximadamente três meses. Já o lateral-direito deve retornar na reta final da temporada.

Para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo (13), no Castelão, o técnico Roger Machado deve preservar alguns atletas que apresentam uma sequência mais pesada de jogos. Não se descarta que Vitão, titular nos últimos oito jogos, possa ganhar descanso. Clayton Sampaio, Rogel e Kaique Rocha, até o momento, são os zagueiros disponíveis para o confronto.