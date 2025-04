Com três trocas, Inter está escalado para enfrentar o Cruzeiro

Carbonero ganhou a vaga de Vitinho no time titular. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter está escalado pelo técnico Roger Machado para enfrentar o Cruzeiro a partir das 18h30min no Beira-Rio. Pela segunda rodada do Brasileirão, o treinador optou por fazer três alterações em relação ao time que empatou com o Bahia pela estreia na Libertadores.

Rogel entrou na vaga do lesionado Juninho na defesa. No ataque, duas trocas. Carbonero ganhou o lugar de Vitinho e Enner Valencia começa o jogo no comando do ataque, com Borré ficando no banco.

Assim, o Colorado entra em campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia.

No banco de reservas, Roger tem à disposição Ivan, Borré, Clayton, Diego Rosa, Kaique Rocha, Lucca, Oscar Romero, Ramon, Ronaldo, Thiago Maia, Vitinho e Nathan.

Na abertura do Brasileirão, o Inter ficou no empate com o Flamengo em 1 a 1, no Maracanã, e soma um ponto.