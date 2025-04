Com retornos de titulares e dúvida nas pontas, Inter realiza único treino para enfrentar o Palmeiras

Meia Bruno Tabata tem chance de começar como titular. Ricardo Duarte / Inter

Na manhã desta terça-feira (14), o Inter realizou o único treino de preparação para enfrentar o Palmeiras, no Beira-Rio, pela 4ª rodada do Brasileirão. A atividade contou com o retorno dos titulares que foram preservados em Fortaleza, mas manteve o mistério quanto à escalação das pontas.

Ausentes da viagem ao Nordeste no fim de semana, os meias Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick participaram normalmente do trabalho no CT Parque Gigante. O mesmo se deu com Bernabei e Enner Valencia, que iniciaram no banco de reservas na Arena Castelão.

Substituto de Carbonero

A dúvida se dá quanto ao substituto de Carbonero. Embora o clube não tenha oficializado o afastamento, o colombiano teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita. O substituto natural seria Vitinho, repetindo a cena da última partida, ou ainda o meia Bruno Tabata. Porém, tem chance dos dois atuarem juntos.

Wesley de fora de atividade

Nas imagens divulgadas pelo clube, Wesley não aparece durante o aquecimento ou nos trabalhos com bola. Até a publicação desta matéria, não há confirmação ou justificativa para esta ausência. Caso ele fique mesmo de fora do confronto com o time paulista, Tabata pode compor pelos lados do campo.

Depois de passar por um reforço muscular nos primeiros meses do ano, o meia foi utilizado contra o Atlético Nacional de Medellín, pela Libertadores, e no empate sem gols diante do Fortaleza, readquirindo o ritmo de jogo.

Provável escalação

A provável escalação colorada para iniciar o jogo, às 19h30min desta quarta-feira (16), tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho (Tabata), Alan Patrick e Wesley (Tabata); Valencia.