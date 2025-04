Com reservas, mas atento para evitar zebra, Inter estreia na Copa do Brasil contra o Maracanã-CE

Romero deve ser uma das novidades do time. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter abre em casa, em meio à maratona de Brasileirão e Libertadores, a busca pelo bi da Copa do Brasil. 33 anos depois do único título, a saga começa diante do desconhecido Maracanã, do Ceará, a partir das 19h desta terça-feira (29), no Beira-Rio. Roger Machado deve mandar a campo um time misto, dosando as energias para as partidas que faltam até a pausa do meio do ano.

A Copa do Brasil costuma ter duas atrações aos clubes da elite. Uma delas é a possibilidade de ser campeão após apenas 10 jogos. No caso colorado, o início é na terceira fase. Depois virão oitavas, quartas, semi e a decisão. A outra é a premiação. Se for campeão, o Inter injetará quase R$ 100 milhões em seus cofres. A mera entrada em campo contra o Maracanã já garante R$ 2,3 milhões. Se avançar, coloca no bolso mais R$ 3,6 milhões.

Mesmo com essa grana, Roger Machado deve fazer preservações. A partida desta noite é mais ou menos a metade da série de partidas em meios e finais de semana que marca o calendário brasileiro até o Mundial de Clubes. E, sem dúvida, é o adversário com menos grife e investimento de todos os que virão.

Wesley e Valencia podem começar no banco

A tendência é de que titulares habituais como Aguirre, Vitão, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sejam preservados. Nathan, Rogel, Ramon, Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero devem atuar. Além deles, não está descartado que Wesley ou Valencia também fiquem no banco.

O problema para o comando do ataque é que Borré saiu machucado contra o Juventude e perder o equatoriano seria um problema mais à frente. Roger até indicou que Wesley poderia ser a alternativa centralizado enquanto não tem Ricardo Mathias e Lucca, ambos se recuperando de lesão.

Um clube vacinado com a competição

E ainda que vá com reservas, o Inter se vacina. Algumas das piores derrotas coloradas foram justamente na Copa do Brasil contra equipes claramente inferiores, como Globo, Londrina, entre outros. É preciso estar de olhos abertos para evitar zebras. Mas é necessário rodar o grupo, mesmo no Beira-Rio. Ainda mais que haverá um jogo de volta, em 22 de maio, em Fortaleza.

O Maracanã está disputando a Série D do Brasileirão. Somou dois pontos na duas primeiras rodadas, em empates contra Tocantinópolis (2 a 2 fora de casa) e Maranhão (0 a 0 em casa). O time ficou em terceiro lugar no Campeonato Cearense. Foi eliminado após levar duas goleadas para o Ceará, que acabou campeão.

A direção colorada preparou uma promoção. Sócios das modalidades que fazem check-in podem levar um acompanhante sem custos. Tudo para que a arquibancada dê a força para os reservas escolhidos avançarem sem sustos na competição.