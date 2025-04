Com possível rodízio no elenco, confira o provável time do Inter para enfrentar o Cruzeiro 

Pela segunda rodada do Brasileirão 2025, o Inter recebe o Cruzeiro, neste domingo (6), às 18h30min. A partida será a primeira do clube no Beira-Rio na competição. Além disso, é mais um duelo em que o elenco de Roger Machado terá para manter a invencibilidade de jogos na temporada, que já soma 14 partidas.