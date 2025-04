Com possíveis preservações, Inter encerra preparação para a partida contra o Fortaleza

Wesley deve ser entre os titulares do Inter contra o Fortaleza. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter encerrou a preparação para o jogo diante do Fortaleza, neste domingo (13), no Castelão, com um treino fechado no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado deve realizar algumas preservações visando a sequência de jogos complicados que o time terá pela frente.

Na atividade realizada na manhã deste sábado (12), o treinador trabalhou com o time que vai estar em campo no Castelão. Jogadores como Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick podem ganhar descanso. Com isso, Ramon, Ronaldo, Thiago Maia e Romero, respectivamente, entrariam na equipe.

A ideia de Roger Machado, no entanto, é não descaracterizar o time.

Uma provável escalação do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Romero; Wesley, Carbonero e Valencia.

A delegação embarca às 15h em voo fretado para o Ceará. A partida contra o Fortaleza é neste domingo, às 20h, no Estádio Castelão. O jogo é válido pela terceira rodada do Brasileirão.