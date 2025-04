Com novidade, Inter divulga relacionados para jogo contra o Atlético Nacional 

Tabata voltou aos treinamentos com bola na última segunda (7). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado relacionou 23 jogadores para a partida desta quinta-feira (10), contra o Atlético Nacional-COL, pela fase de grupos da Libertadores. A novidade fica por conta da presença do meia-atacante Bruno Tabata. O atleta está recuperado de uma lesão muscular e pode fazer sua estreia na temporada.

O último jogo de Tabata pelo Inter ocorreu na partida de encerramento do Brasileirão do ano passado. O camisa 17 foi titular na derrota para o Fortaleza, dia 8 de dezembro. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia-atacante retomou os treinamentos com bola na última segunda-feira (7).

Para a partida contra o Atlético Nacional, Roger deve repetir o time que venceu o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Um provável time do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Valencia.

O jogo contra os colombianos está marcado para as 19h, no Estádio Beira-Rio. O Inter é atualmente o terceiro colocado do Grupo F, com apenas um ponto ganho.

Confira os relacionados do Inter

Goleiros: Anthoni e Ivan

Laterais: Bernabei, Aguirre, Nathan e Ramon

Zagueiros: Kaique, Rogel, Vitão e Clayton

Volantes: Bruno Henrique, Bruno Tabata e Romero

Atacantes: Borré, Carbonero, Valencia, Vitinho e Wesley