Com mudança no gol, Inter está escalado para enfrentar o Bahia

O técnico Roger Machado confirmou a escalação do Inter para o duelo desta quarta-feira (3), às 19h, diante do Bahia.

Na estreia da Libertadores, o Colorado terá o retorno de Anthoni no 11 inicial.

É quase o mesmo time que empatou com o Flamengo pelo Brasileirão no último sábado (29). A única mudança é no gol. Rochet, que passou por cirurgia na mão, dará lugar ao goleiro Anthoni.