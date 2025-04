Com indício de repetição do time, Inter treina para enfrentar o Atlético Nacional

Antes do treino com bola, reservas fizeram trabalhos físicos no gramado nesta terça-feira. Ricardo Duarte / Inter

O Inter deve repetir o time que venceu o Cruzeiro, pelo Brasileirão, para encarar o Atlético Nacional de Medellín, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Este foi o indício dado no treino realizado na manhã desta terça-feira (8), no CT Parque Gigante.

Embora tenha trabalhado com portões fechados, o Colorado divulgou algumas imagens nas redes sociais onde apenas os reservas realizavam atividades físicas no gramado. Entre eles, estavam Vitinho e Borré, que perderam as vagas entre os titulares no último fim de semana.

Posteriormente, fotos revelaram a presença dos demais atletas em treinamento com bola. Assim, o técnico Roger Machado pode repetir a formação com: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia.

O Inter ainda realiza um último ensaio nesta quarta (9), antes de entrar em regime de concentração. Há uma expectativa de que os meias Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, recuperados de lesões, possa aparecer entre os relacionados pela primeira vez no ano.

O duelo com o Atlético Nacional está agendado para ocorrer às 19h de quinta-feira (10), no Beira-Rio. Após empatar com o Bahia, em Salvador, o Colorado tentará assumir a liderança do Grupo F. Para isso, precisa vencer os colombianos, que estrearam com goleada sobre o Nacional-URU, em Medellín.