Com dois retornos, Inter está escalado para enfrentar o Nacional

O Inter está escalado para encarar o Nacional , às 21h30min desta terça-feira (22), no Beira-Rio. Em relação aos últimos jogos, o Colorado tem duas novidades para o duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Recuperado de lesão, Victor Gabriel entra na vaga de Rogel , formando dupla de zaga com Vitão. Na frente, do lado direito, nem Tabata nem Vitinho: quem começa o jogo é Gabriel Carvalho.

O jovem havia ganhado minutos no Gre-Nal 447, no último sábado (19) . Wesley segue na esquerda, como alternativa de velocidade e desafogo.

Assim, o time de Roger Machado vai a campo com: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia .

No banco de reservas , estão: Ivan, Nathan, Ramon, Rogel, Juninho, Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Oscar Romero, Borré e Vitinho.

