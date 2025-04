Com déficit causado pela enchente, Conselho Deliberativo do Inter aprova contas de 2024

Conselho Deliberativo do Inter esteve reunido na noite de segunda-feira (28). Inter / Divulgação

Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (28), o Conselho Deliberativo do Inter aprovou, sem ressalvas, as finanças do clube referentes ao exercício de 2024, que registrou déficit de R$ 34,4 milhões.

A votação, que contou com a participação de 236 conselheiros, também deliberou sobre atas de sessões anteriores e debateu assuntos gerais de interesse do Inter.

A reunião teve início com a aprovação unânime das atas das sessões de fevereiro, que abordaram a atualização das obrigações sociais do clube e o planejamento para a temporada de 2025, apresentado pela vice-presidência de Futebol.

O presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Juchem, indeferiu pedidos de adiamento da sessão antes de dar início ao debate sobre o Balanço Geral de 2024.

Aldoir Pinzkoski Filho, diretor executivo de finanças do Inter, detalhou o planejamento financeiro traçado no final de 2023 para o ano seguinte. Ele enfatizou a consequência da histórica enchente que assolou o Rio Grande do Sul nas contas do clube.

Grande impacto

O orçamento original visava fortalecer o elenco para competições nacionais e sul-americanas, mas a tragédia climática gerou um impacto total de R$ 86,2 milhões nos cofres do Inter. Destes, R$ 18,9 milhões foram recuperados através de negociações com a CBF, com a seguradora do Beira-Rio e com a intensificação do combate à inadimplência dos sócios.

Pinzkoski ressaltou que os danos da enchente foram atenuados por diversas ações ao longo do ano, incluindo a valorização dos atletas do elenco profissional masculino, o engajamento da torcida (que resultou em receitas sociais superiores a 2023, mesmo com quase três meses sem jogos no Beira-Rio) e a implementação de medidas para reduzir despesas e custos.

Leia Mais A avaliação do Sevilla após observar Bernabei pelo Inter contra o Juventude

O diretor também compartilhou os pareceres favoráveis tanto dos auditores independentes contratados pelo clube quanto do Conselho Fiscal.

Lorival Cardoso Magnus, presidente do conselho Fiscal do Inter, corroborou a análise de Pinzkoski, apresentando o parecer do órgão que recomendava a aprovação das demonstrações contábeis de 2024.

Após as apresentações, 12 conselheiros previamente inscritos tiveram a oportunidade de apresentar seus questionamentos sobre o tema. As perguntas dos conselheiros foram respondidas pelo CEO do clube, Giovane Zanardo.

Breve discurso e votação

Na sequência, o presidente Alessandro Barcellos fez um breve discurso defendendo a união dos diferentes grupos que compõem o Conselho Deliberativo.

Concluídas as discussões sobre o Balanço Geral, o presidente Gustavo Juchem iniciou a votação, que ocorreu de forma nominal através do aplicativo do Conselho Deliberativo, resultando na aprovação das contas do Inter para o exercício de 2024.

Leia Mais Alan Patrick iguala participações em gols e partidas pelo Inter em 2025

Resultado da votação

Aprovação das contas: 131;

131; Aprovação com ressalvas: 52;

52; Reprovação: 14;

14; Abstenção: 34.

Após a votação das contas, a pauta da noite seguiu com os assuntos gerais, com manifestações dos conselheiros Paulo Centin Dornelles, Roberson Soares, Fábio André Pereira e Luis Dagoberto Paganella. José Aquino Flôres de Camargo também direcionou uma pergunta ao presidente Barcellos.

Outros temas abordados

Entre os temas abordados estiveram o Celeiro de Ases (com esclarecimentos adicionais de Álvaro Rosa Lopes, diretor das categorias de iniciação e Escola Rubra), as Gurias Coloradas, as ações de marketing do Inter durante as enchentes de 2024 e as movimentações para a criação de uma Liga unificada de clubes do Brasil.

No encerramento da Sessão Ordinária, Gustavo Juchem parabenizou o clube pela marca de 150 mil sócios alcançada na última quarta-feira (23) e pela conquista do título estadual de 2025.

A taça do Gauchão ficou exposta no Salão Nobre durante toda a noite para que os conselheiros pudessem registrar o momento ao lado do troféu.

Leia Mais Quem é Raykkonen, centroavante de 16 anos que ficará no banco do Inter contra o Maracanã