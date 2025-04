Com Borré preservado e Gabriel Carvalho na atividade de campo, Inter se reapresenta após empate com Nacional

Dos jogadores que iniciaram contra o Nacional, jovem foi o único que treinou no campo nesta quarta-feira (23). Ricardo Duarte / Inter

Menos de 24 horas depois de empatar com o Nacional, pela Libertadores, o Inter deu início à preparação para enfrentar o Juventude, pelo Brasileirão. A representação do elenco ocorreu na tarde desta quarta-feira (23) e teve os primeiros minutos abertos à imprensa.

Grande parte dos titulares permaneceu na academia e não participou do trabalho com bola no gramado do CT Parque Gigante.

Dos jogadores que iniciaram o confronto com os uruguaios na noite de terça-feira (25), apenas Gabriel Carvalho esteve presente na atividade com os reservas. A situação se deu porque o jovem atuou apenas o primeiro tempo do confronto, tendo sido substituído no intervalo.

Situação inversa viveu Borré, que saiu do banco de reservas e jogou toda a etapa complementar. No entanto, por controle de carga física, o atacante colombiano acompanhou os titulares nos trabalhos físicos, na parte interna do CT.

O Colorado terá mais duas sessões de treinamentos antes de enfrentar o time da Serra Gaúcha. O duelo, válido pela sexta rodada do Brasileirão, está agendado para as 16h de sábado (26), no Beira-Rio.

Por conta do desgaste físico e mental pelo acúmulo de jogos, o técnico Roger Machado cogita fazer mudanças na escalação.

