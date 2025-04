"Com a faca entre os dentes", Inter se prepara para a sequência de cinco jogos em Porto Alegre

Vitão foi um dos titulares na partida contra o Fortaleza. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O técnico Roger Machado prometeu um Inter "com a faca entre os dentes" nas cinco partidas seguidas que sua equipe disputará em Porto Alegre. Após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no último domingo (13), no Ceará, o time colorado ficará até o fim do abril atuando apenas na Capital.

Serão jogos por três competições diferentes. Primeiro, um par de jogos pelo Brasileirão, contra Palmeiras, no Beira-rio e Grêmio, na Arena, na única partida como visitante. Depois as atenções se voltam para a Libertadores contra o Nacional-URU. O Juventude é o quarto jogo, em novo duelo pelo Brasileirão. A série será encerrada diante do Maracanã-CE, no confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar de evitar viagens, Roger fez um alerta sobre o pacote de jogos em Porto Alegre

— Eles são em 15 dias. Organização dos voos, de fretamento, nos da capacidade de fazer refeição no vestiário e voltar para casa para o atleta acordar com beijo da sua filha no almoço. Isso tem um beneficio absurdo. Tu descansa o músculo pela cabeça. É recuperar a cabeça, que recupera o músculo, usar as ferramentas do clube e colocar a faca no meio dos dentes e ir para guerra. Não tem escolha — destacou após a partida.

A sequência em Porto Alegre

16/4 — Inter x Palmeiras — 19h30min

19/4 — Grêmio x Inter — 21h

22/4 - Inter x Nacional-URU — 21h30min

26/4 — Inter x Juventude — 16h

30/4 — Inter x Maracanã — Sem horário definido

Maio será como visitante

A situação se inverterá em maio. Nos sete primeiros jogos do quinto mês do ano, o Inter atuará somente uma vez no seu estádio. Corinthians, Atlético Nacional, Botafogo e Nacional são os primeiros adversários como visitante. Há um retorno ao Beira-Rio para enfrentar o Mirassol.

Depois, viagem para o Ceará para fechar a terceira fase da Copa do Brasil contra o Maracanã-CE. E fecha a vida de viajante contra o Sport.

O ponto conquistado em Fortaleza foi comemorado. Em três jogos no Brasileirão, o Inter empatou fora de casa contra Flamengo e Fortaleza, duas equipes que terminaram o Brasileirão passado à frente do Inter, e venceu o Cruzeiro como mandante.

A sequência é vista como pesada pelo comandante colorado.

— Precisamos estar entre os primeiros colocados na parada para o Mundial, para que possamos disputar o titulo no sprint final. Nossos primeiros seis, sete jogos são muito duros. Os campeonatos nacionais se perdem nas 10 primeiras rodadas e se ganham nas 10 últimas Pontos fora de casa são importantes e a gente comemora.

A arrancada de maio

3/5 — Corinthians x Inter — 18h30min

8/5 — Atlético Nacional x Inter - 21h30min

11/5 — Botafogo x Inter — 20h

15/5 — Nacional x Inter — 19h

18/5 - Inter x Mirassol — 20h30min

21/5 — Maracanã x Inter — Sem horário definido

25/5 — Sport x Inter — 16h

Em 30 partidas do Brasileirão, aconteceram apenas três vitórias de visitantes. O Flamengo venceu Vitória e Grêmio, e o Palmeiras superou o Sport.

Para o duelo contra o Fortaleza, Roger Machado realizou cinco trocas no time. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sequer viajaram para a capital cearense. Valencia e Bernabei ficaram no banco de reservas. Da dupla, o equatoriano foi o único a entrar.

Carbonero saiu lesionado alegando dores musculares. A tendência é de que não tenha condições de jogar na quarta-feira (16) contra o Palmeiras.