Colombiano Carbonero projeta confronto com o Atlético Nacional: "Eles vêm motivados"

Uma das armas do Inter para o jogo da noite desta quinta-feira (10), contra o Atlético Nacional-COL , no Beira-Rio, é nascida em solo colombiano.

Em busca do resultado

— Esperamos que seja uma linda noite para nós. Precisamos ser inteligentes e muito intensos e espero que a gente ganhe. Sabemos o que é a Copa Libertadores, estaremos com a nossa torcida em busca de um grande resultado — disse Carbonero em entrevista aos canais oficiais do Clube.

Apesar de ter nascido na Colômbia, Johan Carbonero nunca vestiu a camisa do Atlético Nacional. Revelado pelo Once Caldas-COL, logo o atacante colorado se transferiu para o futebol argentino. Mas o camisa 7 do Inter sabe o peso de enfrentar um dos principais clubes do futebol de seu país.