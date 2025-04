Cinco motivos para a vitória do Inter sobre o Juventude 

Borré voltou a marcar com a camisa do Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Depois de quatro partidas sem vencer, o Inter reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Juventude, de virada, no último sábado.

O 3 a 1 contra o time da serra gaúcha reaproximou o Colorado da parte de cima da tabela. Agora, tem nove pontos, cinco atrás do líder Flamengo, e ocupa a sexta posição.

Zero Hora aponta cinco motivos para a vitória da equipe de Roger Machado contra o Juventude. Confira:

Poder de reação

Logo aos três minutos, o Colorado sofreu o gol do Juventude e revisitou o drama vivido durante a semana contra o Nacional.

O empate aos 17 fez com que os torcedores tivessem um pouco mais de calma para a virada. No final da primeira etapa, 2 a 1 no placar.

— Penso o primeiro tempo foi mais truncado, os nossos gols saíram de bola parada. O primeiro gol que sofremos foi muito cedo. A gente teve volume. O resultado traduz a superioridade que tivemos no conjunto dos dois tempos — disse Roger após a vitória.

Bola aérea

Se você perguntar quando foi a última vez que um time fez três gols de bola aérea, poucas pessoas saberão. A estatística foi renovada nesse final de semana.

O Colorado marcou três gols de cabeça em três cobranças de escanteio. Duas vezes com Victor Gabriel e uma com Borré.

— Os nossos gols saíram de bola parada. Nos últimos jogos não decidimos de bola parada, cobrei os jogadores, por termos bons cabeceadores, quando o jogo está truncado precisamos dessa variável — analisou o treinador.

Alan Patrick em fase iluminada

Em 16 jogos na temporada de 2025, o camisa 10 colorado tem 16 participações em gols. Somente no último sábado, o meia deu três assistências e contribuiu diretamente para a vitória do Inter.

Se o recorte for nas últimas cinco partidas em que atuou, são cinco gols e quatro passes para os companheiros marcarem.

Fim do jejum de Borré

Foram 20 dias e cinco jogos, mas o colombiano voltou a marcar com a camisa do Inter. Ainda que venha sendo reserva de Valencia, o camisa 19 entrou aos 13 minutos do segundo tempo e, aos 16, fez o terceiro do Colorado na vitória por 3 a 1 contra o Juventude.

Victor Gabriel

A grande surpresa do Inter na temporada de 2025 mostrou sua versão atacante na vitória de sábado. O zagueiro de 21 anos marcou duas vezes em duas cobranças de escanteio.

A atuação, inclusive, rendeu elogios do técnico Roger Machado.