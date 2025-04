Cinco meses após o último jogo, Gabriel Carvalho volta a ser opção de Roger Machado no Inter

No início do ano, o meia foi vendido ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, por US$ 22 milhões. Geison Lisboa / Agencia RBS

Para o jogo deste domingo (13), contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão, o técnico Roger Machado conta com o retorno de um importante jogador. Recuperado de uma fratura no pé, Gabriel Carvalho foi relacionado pela primeira vez na temporada. A tendência é de que o meia fique como opção no banco de reservas, cinco meses após disputar sua última partida pelo Inter.

O último jogo de Gabriel Carvalho pelo Colorado ocorreu, curiosamente, também contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão de 2024. Naquela partida, disputada no dia 8 de dezembro, o meia entrou no segundo tempo na vaga de Enner Valencia. O Inter acabou derrotado pelo placar de 3 a 0.

Estes serão os últimos jogos de Gabriel Carvalho pelo Inter. No início do ano, o meia foi vendido ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, por US$ 22 milhões. No entanto, sua transferência definitiva só vai ocorrer quando completar 18 anos, ou seja, a partir do dia 17 de agosto.

Além de Gabriel Carvalho, o técnico Roger Machado também relacionou outros jovens que haviam perdido espaço entre os relacionados. Gustavo Prado e Luis Otávio são opções.