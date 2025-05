CBF divulga áudios do VAR de gol anulado em partida entre Inter e Maracanã

A CBF divulgou nesta quarta-feira (30) os áudios do VAR nos lances polêmicos da partida entre Inter e Maracanã pela terceira fase da Copa do Brasil.

O lance que mais causou dúvidas da arbitragem foi o gol anulado de Raykkonen no segundo tempo da partida. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, ele dividiu com o zagueiro, cabeceou e marcou. Após análise do VAR, no entanto, a arbitragem assinalou toque de mão.

"Tem um toque de mão embaixo. Tem um toque no braço. Tem mudança de direção aqui. Vocês conseguem enxergar o toque de mãos? Pega no braço. Bruno, o lance é bem fino. Essa é a mão. A bola bate e vai para baixo. Bruno, sugiro revisão. Na hora da conclusão, a bola pega no ombro e resvala no jogador do braço que faz o gol", alertou Gilberto Rodrigues Castro Junior, árbitro de vídeo da partida.