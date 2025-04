CBF constata "equívocos" e afasta equipe de arbitragem de Inter x Cruzeiro 

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou a equipe de arbitragem responsável pela partida entre Inter e Cruzeiro , disputada no domingo (6). Com 20 minutos de jogo, o zagueiro Jonathan Jesus , do time mineiro, foi expulso. O lance gerou polêmica e muitas críticas aos árbitros.

A decisão foi tomada com base no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI). O órgão encontrou equívocos cometidos por tais profissionais na partida, que teve a vitória do Inter por 3 a 0. Agora, os árbitros passarão por novas instruções para evitar que os erros se repitam no futuro.