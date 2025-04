Carbonero se aproxima de retorno ao Inter

Meia-atacante sentiu o problema em jogo contra o Fortaleza. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Nos próximos dias, o Inter deverá ter um retorno de uma peça para o técnico Roger Machado. Carbonero avança na recuperação de lesão muscular e poderá ser liberado para treinamentos com bola nos próximos dias.

O colombiano deve atuar com a camisa colorada ainda na primeira quinzena de maio. O problema do meia-atacante foi sentido contra o Fortaleza, no nordeste, em 13 de abril.

Segundo boletim informativo, o jogador teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Desde então, ele realizou trabalhos de recuperação com os médicos e fisioterapeutas do clube.

Roger Machado revelou que Carbonero tem demonstrado evolução na recuperação:

— O Carbonero já está no campo. Está em recuperação — disse.

Planejamento

O planejamento da comissão técnica do Inter é ter o colombiano de volta e breve. Nos próximos dias, ele deverá realizar atividades leves com bola e, no máximo, na próxima semana ser liberado em definitivo para trabalhos com os companheiros.

Há esperanças do retorno de Carbonero nas partidas contra o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores, e Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

Emprestado pelo Racing-ARG, o ponta acumula 15 partidas com dois gols marcados, sendo um no Gre-Nal 445, pela final do Gauchão.

