Campeão da Libertadores pelo Inter, Leandro Damião anuncia aposentadoria: "Fui um vencedor"

Damião jogou no Inter entre 2009 e 2014 e 2017 e 2018. Fernando Gomes / Agencia RBS

O atacante Leandro Damião comunicou sua retirada do futebol nesta sexta-feira (11). Com 35 anos, o campeão da Libertadores 2010 pelo Inter publicou um vídeo nas plataformas digitais informando a aposentadoria.

Damião estava livre desde sua saída do Coritiba, em julho do ano anterior. Nos últimos tempos, ele chegou a tentar um retorno ao Inter para se despedir dos gramados, porém não houve um desfecho positivo.

Revelado no futebol amador em Santa Catarina, Damião iniciou sua trajetória profissional no Atlético Ibirama. Os ápices de sua carreira foram no Colorado, onde chegou em 2009, inicialmente na equipe de aspirantes.

Gol na final da Libertadores

Damião comemora o gol contra o Chivas, em 2010. Valdir Friolin / Agencia RBS

No ano seguinte, conquistou a Libertadores, marcando um gol na decisão contra o Chivas, no Beira-Rio. Suas comemorações fazendo um bigode com os dedos, em homenagem ao pai, e os dribles de lambreta também são momentos marcantes.

O centroavante foi chamado pela primeira vez para a Seleção Brasileira em 2011, sob comando de Mano Menezes. Com a amarelinha, disputou as Olimpíadas de 2012, quando conquistou a medalha de prata, e integrou o elenco para a Copa das Confederações de 2013, no Brasil, mas foi desconvocado por contusão.

Negociado com o Santos em 2014, Damião passou por outros times: Cruzeiro, Betis, Flamengo e o próprio Inter, entre 2017 e 2018.

Em 2019, firmou contrato com o Kawasaki Frontale, do Japão, onde atuou por cinco temporadas. O último clube foi no ano passado, quando atuou por um período no Coritiba.

Veja a nota de Leandro Damião na íntegra

Chegou o momento de pendurar as chuteiras e fechar um capítulo que foi decisivo na minha história. Hoje, me despeço do futebol. Um sonho de menino que virou realidade. Com o apoio incansável do meu pai, da minha família, e com muita dedicação, consegui alcançar aquilo que parecia tão distante: ser jogador de futebol.