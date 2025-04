Borré volta a marcar pelo Inter após 71 dias: "Faltava um pouco de ritmo"

Borré tem três gols marcados em 2025. Camila Hermes / Agencia RBS

Foi uma estreia tranquila no Beira-Rio pelo Brasileirão. Com superioridade numérica sobre o rival, que teve o zagueiro Jonathan Jesus expulso ainda no primeiro tempo, o Inter venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, na noite deste domingo (6).

Com o resultado, o Colorado tem pontuação de líder passadas duas rodadas. Alan Patrick, Valencia e Rafael Borré marcaram os gols da vitória.

Ao final da partida, o colombiano, que não marcava desde 25 de janeiro, comemorou o fim do período de 71 dias sem balançar a rede.

— Atacante necessita de gols. É importante. É algo muito lindo. Depois da lesão, faltava um pouco de ritmo. Aos poucos vou me sentir bem. Espero ficar o melhor possível para ajudar — destacou.

Agora, o Inter se prepara para o jogo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores, na quinta-feira (10), também em Porto Alegre. Borré disputa com Valencia a vaga no comando de ataque. A decisão ficará a cargo do técnico Roger Machado.

— Isso é bom (concorrência). Vamos necessitar de todos. Temos alternativas. É um elenco que tem hierarquia e que pode brigar. Queremos brigar em todas frentes. Temos um grande elenco — pontuou.

