Borré comenta disputa com Valencia no ataque do Inter: "Temos que estar preparados"

Borré entrou em campo no segundo tempo na vitória sobre o Atlético Nacional. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Roger Machado não pode reclamar das opções ofensivas que tem no Inter. O treinador conta com Enner Valencia e Rafael Borré como centroavantes, qualidade que poucos times no Brasil podem ostentar.

Em 2025, o colombiano começou sendo o titular, mas, atualmente, o equatoriano é a primeira opção. Apesar dessa definição de Roger Machado, por conta dos desempenhos recentes dentro de campo, não existe antagonismo entre os jogadores.

Pelo menos é o que Borré sinalizou quando foi questionado sobre a disputa pela posição após goleada do Inter sobre o Atlético Nacional, na quinta-feira (10), pela Libertadores.

— Bom para o ataque e para o Roger, temos alternativas e jogadores preparados. Vai ser necessário que todos entrem bem, porque são muitas competições. Temos que estar preparados, porque nos momentos que precisam da gente, temos que entregar — explicou Borré.

O colombiano sabe que o momento importa e que oportunidades de retomar a titularidade não faltarão, muito por conta do calendário cheio, com disputas da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

— Vão vir partidas de muito peso e difíceis, e a equipe vai precisar dessa rotação natural por conta do acúmulo de cansaço. Na Libertadores estamos em um grupo complicado, mas vamos esperar que todos estejam prontos — complementou.

Os números de Borré e Valencia em 2025

Rafael Borré

13 jogos

3 gols

2 assistências

Enner Valencia

14 jogos

7 gols

1 assistência

