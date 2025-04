Bahia vence o Nacional fora de casa e assume a liderança do grupo do Inter na Libertadores

Contratado nesta temporada, Erick Pulga foi o nome do jogo e ajudou a colocar o Bahia na liderança do grupo. DANTE FERNANDEZ / AFP

O Bahia venceu o Nacional-URU por 1 a 0, no Gran Parque Central, em Montevidéu, nesta quarta-feira (9), em jogo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o time brasileiro assumiu a liderança do Grupo F, que ainda conta com Inter e Atlético Nacional. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10).

No primeiro tempo, o jogo foi mais disputado no meio de campo, com ambos os times tendo dificuldades para abrir o placar. O Bahia buscou se defender dos cruzamentos do Nacional e teve as principais chances de gol da etapa inicial.

Já no segundo tempo, os visitantes seguiram melhor na partida, mas o jogo continuava com poucas oportunidades claras de gol. Sendo assim, as equipes buscaram apostar em jogadas individuais. Neste caso, o Bahia se saiu melhor.

Aos 19 minutos, Jean Lucas deixou a bola passar e ela sobrou para Erick Pulga, na entrada da área, no lado esquerdo. O atacante bateu colocado e marcou um golaço, com direito a bola batendo na trave antes de entrar.

Mesmo com o resultado favorável, o time treinado por Rogério Ceni seguiu buscando atacar, promovendo alterações que não modificassem o estilo de jogo da equipe. O Nacional, por sua vez, procurou empatar o duelo, mas não conseguiu superar a defesa do Bahia.

Grupo F

O Bahia volta a campo no dia 24 de abril para enfrentar o Atlético Nacional, em casa. Já o Nacional entra em campo no dia 22, contra o Inter, no Beira-Rio.