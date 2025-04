Bahia vence Atlético Nacional e tira Inter da liderança do Grupo F da Libertadores 

O Bahia é o novo líder do grupo do Inter na Libertadores . A equipe de Salvador ultrapassou o Colorado na tabela ao vencer o Atlético Nacional por 1 a 0 , na noite desta quinta-feira (24), na Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o Bahia chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo F. O Inter é o segundo colocado, com cinco pontos. Atrás, estão: Atlético Nacional, com três pontos, e Nacional-URU, com apenas um.