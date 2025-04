Ausência de Carbonero em treino abre dúvida no Inter para enfrentar o Atlético Nacional

Caso o colombiano fique de fora, Vitinho pode retomar a titularidade. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter aguarda por Carbonero para definir a escalação que enfrentará o Atlético Nacional, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o colombiano não participou do treino realizado na manhã desta terça-feira (8) e, por isso, abre-se uma dúvida no ataque colorado. O motivo não foi informado.

O técnico Roger Machado comanda nesta quarta-feira (9) a última atividade antes do confronto, agendado para ocorrer às 19h de quinta-feira (10). Caso o camisa 7 fique de fora, Vitinho é o principal candidato a entrar na equipe, retomando a titularidade.

No fim de semana, após golear o Cruzeiro pelo Brasileirão, o treinador colorado afirmou que escolheu Carbonero para iniciar a partida para se associar melhor com a característica de Enner Valencia.

— A mudança foi a oportunidade que demos ao Enner, que é um jogador mais de profundidade, e aí houve a necessidade de eu optar pela entrada do Carbonero, que tem menos profundidade do que o Vitinho, mas tem um jogo de retenção de bola melhor. Aí a gente tem a condição de cuidar um pouquinho mais da bola — explicou Roger.

Novidades à disposição

As outras alternativas do elenco seriam Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, que se recuperaram de lesões e foram reintegrados aos treinamentos com bola nesta semana. Entretanto, o fato de ambos ainda não terem atuado em nenhuma partida nesta temporada pesa para que, caso sejam relacionados, iniciem no banco de reservas.

Depois de empatar com o Bahia na estreia, em Salvador, o Inter busca uma vitória sobre os colombianos para assumir a liderança do Grupo F. A provável escalação teria: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero (Vitinho); Enner Valencia.